Muore a sedici anni | l' incidente cadendo dal cassone dell' Ape

(Di giovedì 7 settembre 2023) Villafranca in Lunigiana: l'adolescente era subito apparso grave. Due giorni di agonia in ospedale, poi l'epilogo tragico

Villafranca in Lunigiana: l'adolescente era subito apparso grave. Due giorni di agonia in ospedale, poi l'epilogo tragico

Villafranca in Lunigiana, 7 settembre 2023 – E' morto Gabriel Alibeaj, il sedicenne originario dell'Albania che era rimasto vittima di un incidente nella serata di martedì 5 settembre a villafranca in ...