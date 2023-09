Munizioni all’uranio impoverito a Kiev | gli Usa confermano l’invio L’Onu | scelta preoccupante

(Di giovedì 7 settembre 2023) Gli Usa forniranno alle truppe diproiettili anticarrocome parte di un nuovo pacchetto di aiuti militari del valore di 175 milioni di dollari: lo ha annunciato il Pentagono, citato dal Guardian, durante la visita in Ucraina del segretario di Stato americano Antony Blinken. Un annuncio confermato da una nota ufficiale di Washington. La nuova fornitura bellica made in Usa a– la 46esima – include ulteriori attrezzature di difesa aerea;di artiglieria; armi anticarro, e altre attrezzature per aiutare l’Ucraina a contrastare le truppe russe. Da Washington un miliardo di dollari di aiuti all’Ucraina I 175 milioni di dollari fanno parte di un totale di oltre un miliardo di dollari in aiuti che Blinken ha annunciato mercoledì 6 settembre nella capitale ucraina, nel ...

Che gli Stati Uniti forniranno'Ucraina: sono usate soprattutto per distruggere mezzi corazzati, ma si discute da tempo dei possibili effetti nocivi sulla ...Per la prima volta arrivano anche leimpoverito. Lo stanziamento, che porta a circa 43 miliardi l'impegno di Washington a favore di Kiev, diventa una news ufficiale nel giorno in ...... dopo mesi di dibattito per la prima volta l'amministrazione di Joe Biden ha deciso di inviare - come ha confermato il Pentagono - anche le controverseimpoverito. "Sono molto ...