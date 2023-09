Motomondiale | Non solo Bezzecchi | anche Marini nel 2024 in Mooney V46

(Di giovedì 7 settembre 2023) Una scelta di continuità per il pilota umbro: "Questo gruppo crede in me" MISANO ADRIATICO - Avanti insieme. Dopo MarcoLucaha scelto di correre con ilVR46 Racing Team nel. Una scelta di continuità per il 26enne umbro, nell'orbita della squadra di Tavullia da ol

Incredibilmente, però,ha subito fratture, seppure 'ha avuto una lesione importante , una moto ... ha evidenziato fin da subito Angel Charte , responsabile medico del. Leggi Anche ...Da sottolineare come questasia la prima volta in cui vediamo Michele Pirro in sella a una moto ... infatti, Pirro ha nel suo palmarès altre apparizioni nel. Nel 2016 ha sostituto l'...solo Vale, Uccio e Pablo che ringrazio, ma soprattutto tutta la squadra tecnica che mi supporta e Ducati. Essere tra i protagonisti del 2024, lottare per il campionato come pilota e come team è ...

Bagnaia in pista a Misano: non è una follia, ma un desiderio La Gazzetta dello Sport

L’attesa sale: lunedì 11 settembre, sulla scia del Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini, a Misano sono attesi alcuni prototipi 2024 per una giornata di test ufficiali sul circu ...Caduto durante il primo giro a Barcellona, il pilota della Ducati era stato travolto dalla Ktm di Binder, passata sopra alla gamba destra del torinese. "Se sono qui in queste condizioni è solo perché ...