Motomondiale | Gp San Marino Martin Non penso di vincere ma ci proverò

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 7 settembre 2023) "Ma mi sento mentalmente forte e super competitivo", assicura lo spagnolo MISANO ADRIATICO - "Qua ho faticato tanto lo scorso anno. Sinceramente non ho grosse aspettative, nondi essere pronto per la vittoria, abbiamo fatto un grosso passo in avanti ma potrebbe non essere sufficiente". Lo ha d