Motomondiale | Espargaro | ' Aprilia competitiva a anche a Misano'

(Di giovedì 7 settembre 2023), 7 set. - (Adnkronos) - Aleixsi commuove ancora rivedendo le immagini del podio di Barcellona, terza vittoria stagionale. I due figli piccoli che gli consegnano il trofeo, Max, il maschietto che lo agita per aria come avesse vinto lui… Gli mostrano la clip durante la conferenza stampa di giovedì pomeriggio in circuito ae il catalano trattiene a fatica la commozione: "Sto provando a non piangere di nuovo, era il mio sogno salire sul podio con i miei bambini: non lo dimenticherò mai". La vittoria sul circuito di casa, davanti al suo pubblico e alla sua famiglia, è stata l'esperienza più intensa della sua carriera. "Quell'emozione è qualcosa che durerà per sempre,guidando la moto, fin da venerdì, mi sentivo già come un supereroe, avevo gran feeling”. Ha festeggiato con la famiglia e con ...

"Weekend Barcellona incredibile ma ora si riparte da zero" MISANO ADRIATICO - "Lo scorso week - end è stato incredibile, non solo per la felicità della doppia vittoria ma, guidando la moto, mi sono ...Più staccate le Aprilia, che in Catalogna hanno dato spettacolo: Aleixe Maverick Vinales vedono la vittoria nella gara domenicale a quota 8, mentre per la KTM di Brad Binder si sale a 11. ...Ducati La moto da seguire: Ducati Da quando è ricominciato ildopo la pausa estiva la Ducati ha conquistato una sola corsa su tre disputate. Le Aprilia stanno andando più forte o ...

'Weekend Barcellona incredibile ma ora si riparte da zero' MISANO ADRIATICO (ITALPRESS) - 'Lo scorso week-end è stato incredibile, non solo per ...Un passo alla volta, verso la gloria. La storia dell'Aprilia in MotoGP è quanto di più simile a una favola dove il protagonista insegue il lieto fine passando attraverso delle avversità, ma senza perd ...