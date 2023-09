Motomondiale | Bagnaia riparte da favorito a Misano | in quota Bezzecchi tenta il colpo

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 settembre 2023), 7 set. - (Adnkronos) - Francescosarà regolarmente presente nel Gran Premio di San Marino di MotoGP, dopo essere uscito praticamente illeso dal terribile incidente di Barcellona. Il torinese della Ducati parte ancorasecondo i betting analyst di Goldbet e Better, che vedono la sua vittoria, che sarebbe la terza di fila a, a 2,75. Pecco guida il gruppone anche per quanto riguarda qualifiche e Sprint, entrambe a 3. Segue a breve distanza Marco, che sulla pista di casa in carriera non ha mai vinto: il successo del riminese si gioca a 4,50, stessaper qualifiche e Sprint. Per Marco sarà ancora testa a testa con Jorge Martin, la cui vittoria in gara si attesta a 5, contro il 5,50 della Sprint. Più staccate le Aprilia, che in Catalogna hanno ...