MotoGp Misano | Bagnaia può correre | ok dei medici

Pecco Bagnaia sarà in pista con la Ducati domani 8 settembre nelle prove libere del Gp di San Marino, che si corre domenica 10 settembre a Misano: il pilota della Ducati ha ricevuto l'ok dei medici per tornare in pista dopo il terribile incidente a Barcellona. "La macchina riesco a guidarla, adesso vediamo come va con la moto", scherza il pilota Ducati a Sky. Domani valuterà le sue condizioni dopo i primi giri delle prove libere.

Domenica 10 settembre 2023 si corre a Misano sul circuito Marco Simoncelli per la tappa numero 12 del campionato MotoGP. In Catalogna è stata doppietta Aprilia con Aleix Espargarò che ha preceduto ...E’ ufficiale: Francesco Bagnaia correrà a Misano il Gran Premio motociclistico di San Marino e della Riviera di Rimini. Il campione del mondo leader del mondiale MotoGP ha ricevuto l’ok dai medici a ...