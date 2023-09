MotoGp | Marini | “La mia ambizione resta arrivare in Ducati”

Leggi su sportface

(Di giovedì 7 settembre 2023) Luca, fresco di rinnovo per la prossima stagione con il Mooney VR46 Racing Team, ha parlato sbilanciandosi nella conferenza stampa di presentazione del GP di San Marino. “Siamo migliorati tanto, ci sono sensazioni fantastiche, vogliamo finire nelle prime posizioni nelle ultime gare di quest’anno, per ripartire meglio il prossimo anno. LaPramac mi voleva? Abbiamo preso la decisione corretta. La mialaufficiale. Se si libererà il sedile vedremo. Sarebbe una bella opportunità ma dovrò essere veloce in pista”. SportFace.