MotoGP GP San Marino Misano 2023 | Martin | “Non ho grosse aspettative”

(Di giovedì 7 settembre 2023) “Non ho, non penso di esser pronto per la vittoria su questa pista, però farò del mio meglio”. Queste le dichiarazioni del pilota della Ducati Pramac Jorgein conferenza stampa in vista del Gp di Sane della Riviera di Rimini. “Spero che la moto vada bene, qui l’aderenza è buona e il tracciato mi piace. Spero con i progressi fatti in frenata di essere competitivo – ha aggiunto lo spagnolo – Vincere qui con una moto italiana? Sarebbe fantastico, mi sento in un buon momento, sono secondo in campionato. Sono stato super competitivo fino a questo punto della stagione, mi sento bene a livello fisico e forte a livello mentale”. SportFace.