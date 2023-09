MotoGP | Francesco Bagnaia | “Contento e fortunato di essere qui a Misano Sulla caduta del Montmelò…”

(Di giovedì 7 settembre 2023)c’è. Imitando il classico modo di sancire una vittoria di Guido Meda, ribadiamo che “Pecco” è pronto e correrà il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, dodicesimo appuntamento del Mondiale di2023. Nonostante lividi e dolori assortiti dovuti alla bruttissimaal via del Gran Premio di Catalogna di una settimana fa, il campione del mondo ha avuto il “via libera” da parte dei medici e sarà pronto per il weekend romagnolo. Sul tracciato di, intitolato a Marco Simoncelli, il portacolori del team Ducati Factory ha iniziato la sua conferenza stampa partendo proprio da quanto avvenuto al Montmelò. “Sonodiqui. Non posso chegrato dei passi in avanti che ...

Bagnaia sarà regolarmente presente nel Gran Premio di San Marino di, dopo essere uscito praticamente illeso dal terribile incidente di Barcellona. Il torinese della Ducati parte ...La7.it - C'è il via libera dei medici per il pilota della DucatiBagnaia che così potrà scendere in pista a Misano per il Gp di San Marino in programma domenica prossima. I campione del ...Spielberg (Austria) 20/08/2023 - gara/ foto Ufficio Stampa/Image Sport nella foto:Bagnaia Pecco Bagnaia ha superato i controlli medici: potrà correre tranquillamente a ...

MotoGp, Bagnaia: " Mi auguro che i medici diano il via libera per correre a Misano" RaiNews

ROMA – Francesco Bagnaia sarà regolarmente presente nel Gran Premio di San Marino di MotoGP, dopo essere uscito praticamente illeso dal terribile incidente di Barcellona. Il torinese della Ducati ...Ora lo sguardo si sposta al Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini, dove il punto interrogativo più grande coinvolge Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team): dopo l’highside di ...