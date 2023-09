MotoGP | Davide Tardozzi su Bagnaia | “Ha dolore al coccige | prenderà gli antidolorifici sabato e domenica”

(Di giovedì 7 settembre 2023) La caduta di Peccodurante la gara del Gran Premio di Barcellona ha sconvolto tutto il mondo del motociclismo. Il campione del mondo si è preso un grossissimo spavento quando la moto di Brad Binder è passata sulla sua gamba dopo che era finito a terra a metà del primo giro. Come evidenziato dalle radiografie degli scorsi giorni, il pilota della Ducati non ha niente di rotto e con ogni probabilità potrà essere al via nella gara di casa a Misano. A dare un aggiornamento delle sue condizioni di salute è stato il team manager Ducati,: “Pecco non ha nulla di rotto ma è molto ammaccato per usare un termine comprensibile. Haale ovviamente è un problema per stare in sella, ma il piano è non ricorrere agli anti-dolorifici nella giornata di venerdì per poi invece farne ...

