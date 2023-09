MotoGp | Bagnaia | “Già in ambulanza pensavo a quando tornare”

(Di giovedì 7 settembre 2023) Solo spavento ed ora tanta voglia diin pista per Pecco. Il pilota, Campione del Mondo in carica, ha cercato e poi ci è riuscito per trovare tutti i modi per esserci nel Gp di San Marino del prossimo weekend. Dopo aver ricevuto l’idoneità dei medici a partecipare,ha parlato ai microfoni di Sky Sport.: “Mentre ero inil mio primo pensiero era di cercare diin pista per correre, tanto c’era stata la bandiera rossa… Sarebbe stato difficile, ma noi piloti funzioniamo in modo diverso, ed è bello che sia così. La voglia diin moto è la benzina più potente che ci sia nel nostro caso. La vicinanza delle persone? Mi ha lasciato a bocca aperta, sarebbe bello ricevere lo stesso affettosi vince, o ...

Il campione scenderà in pista appena una settimana dopo il terribile incidente di Barcellona. Gli specialisti hanno valutato positivamente le sue condizioni fisiche ...Italy's reigning Ducati world champion and championship standings leader Francesco Bagnaia on Thursday got the medical all-clear to race in Sunday's San Marino Grand Prix after being involved in a hor ...