Moto3 | a Misano è attesa la risposta di Holgado | tornare ai propri livelli o il rischio “beffa” sarà dietro l’angolo

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 settembre 2023) Il Mondiale di MotoGP 2023 fino a poche gare fa sembrava chiuso, o quasi. Danielprocedeva spedito in vetta alla classifica generale e il margine di vantaggio sui più immediati inseguitori era ampio. Dopodichè, dalla gara di Assen (l’ultima prima della sosta estiva) il pilota del team Red Bull KTM Tech3 ha iniziato a faticare. Caduto in Olanda, replica anche in Catalogna. Nel mezzo due podi importanti a Silverstone ed al Red Bull Ring. Una situazione tutto sommato accettabile, ovviamente, ma il suo ampio margine nella graduatoria della classe più leggera è andato ad assottigliarsi in maniera notevole. Siamo arrivati alle porte del fine settimana del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, dodicesimo appuntamento della stagione, con una situazione assolutamente in divenire. Danielè sempre al comando con 161 punti, ma alle ...