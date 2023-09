Moto Gp | come sta Bagnaia? Sarà in pista a Misano

(Di giovedì 7 settembre 2023) Il pilota della Ducati ha superato i controlli Buone nuove per Pecco. Dopo lo spavento di una settimana fa, il pilota della Ducati e campione del Mondo ha superato i controlli eseguiti al Medical Center del circuito dida previsione, quindi,ce la farà e sarò inper il GP deldopo la caduta in quello di Catalogna che aveva fatto temere per il peggio. In Spagna il pilota era caduto ed era saltato in aria e travolto dalla Ktm di Brad Binder. Lagli era passata sopra e si era pensato che potesse andare molto male a. I controvi, prima a Barcellona e poi in Italia, hanno però rassicurato tutti “Ho rivisto le immagini dell’incidente, sono stati bravi gli altri piloti a evitarmi, soprattutto Binder. ...

'La macchina riesco a guidarla, adesso vediamova con la', ha scherzato il leader del mondiale, che è già arrivato al circuito seppur con una vistosa fasciatura alla gamba destra . Leggi ...Mi è rimasto impresso, mi sono detto: 'Ma! Non sono ancora caduto a terra e già si sono attivate le protezioni'. Ricordo che il volo è durato moltissimo, ho visto lepassare e ho solo ...Da sottolinearequesta non sia la prima volta in cui vediamo Michele Pirro in sella a unanel Campionato del Mondo. Arrivato in Ducato nel 2013, in passato lo abbiamo visto prendere il via ...

ANNUNCI: come evitare le TRUFFE quando vendi o compri una ... Moto.it

Con un meraviglioso sorriso aveva poi allontanato gli incubi di tutti, vissuti in quei terribili momenti in cui l'impatto con l'altra moto aveva fatto temere conseguenze decisamente peggiori. "Ho ...Il gruppo anonymous Biker presenta la seconda edizione del “moto incontro reunion 2.0”. Dopo il successo dell’anno scorso, il gruppo di giovani taurianovesi amanti delle due ruote lancia la seconda ed ...