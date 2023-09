Morte Marisa Leo | uccisa dall’ex compagno | poi si è suicidato

(Di giovedì 7 settembre 2023) Un drammatico caso di femminicidio (poi suicidio) ha scosso la provincia di Trapani. Angelo Reina, 42 anni, originario di Valderice, ha ucciso la sua ex compagna,Leo, 39enne originaria di Salemi, responsabile marketing e comunicazione della cantina sociale Colomba Bianca a Mazara del Vallo.Leo: la ricostruzione dei fatti In base a una prima ricostruzione dei fatti, Reina avrebbe invitato la L'articolo proviene da Il Difforme.

Sul posto si è subito recata la polstrada che ha accertato la morte dell'uomo, Angelo Reina, ex compagna di Marisa Leo. Gli investigatori allora si avviano verso l'azienda vinicola tra Marsala e ... L'incontro si è trasformato in una trappola e Marisa Leo è stata assassinata con tre colpi di ... È stato un automobilista a segnalare il fatto, poco dopo gli agenti sono risaliti alla identità dell'ex ... Una morte annunciata: Marisa Leo da tempo aveva denunciato le continue pressioni dell'ex marito che la perseguitava. Numerose le sue denunce. La donna era disperata ma non riusciva a liberarsi dalla ...

Pochi giorni fa l'omicidio dell'infermiera Rossella Nappini, ieri sera l'omicidio di Marisa Leo. Due donne uccise dagli ex compagni. Due città, due comunità sotto choc per una violenza che non conosce ... Una didascalia sul suo profilo Facebook concisa ed entusiasta, con un occhi volti al futuro che non vedrà mai: «Keep hunting for life vibrations!», «Continuate a ...