Morta Marisa Leo | uccisa dal suo ex | che poi si è suicidato

(Di giovedì 7 settembre 2023)dal suo ex, è Marisa Leo, una giovane mamma: su Facebook un suo video contro la violenza sulle donne. Aveva 39 anni Marisa Leo, la donna originaria di…

Leggi Anche Rimini, coppia trovatain casa: ipotesi omicidio - suicidio L'uomo ha puntato contro la vittima la pistola sparando almeno tre colpi.Leo lavorava presso le cantine 'Colomba Bianca' dove si occupava di ...Uccisa con tre colpi di pistola dopo aver incontrato l'ex.Leo èin una pozza di sangue nelle campagne tra Marsala e Mazara del Vallo. Il suo corpo è stato trovato ieri sera dagli agenti della polizia dopo che della donna non si erano avaute ...La "maestra" ha alternato l'insegnamento classico alle mille attività manuali fatte dentro e fuori la scuola, portando i suoi alunni ad essere protagonisti di indimenticabili avventure: ...

Morte Marisa Leo, l'ex compagno le ha sparato tre colpi, poi si è ... Il Riformista

Omicidio-suicidio mercoledì sera nel Trapanese. Un uomo, originario di Valderice, di 42 anni, ha ucciso a colpi di arma da fuoco la ex compagna, Marisa Leo, 39 anni, originaria di Salemi. Secondo una ...Una didascalia sul suo profilo diretta e entusiasta, con un occhi al futuro che non vedrà mai: «Keep hunting for life vibrations!», «Continuate a cercare le ...