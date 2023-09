Mondiali rugby 2023 | il Ct azzurro Crowley | “Questa squadra è ambiziosa”

(Di giovedì 7 settembre 2023) L’avventura dell’Italaiin Francia sta per iniziare. Sabato 9 settembre a Saint-Etienne gli azzurri debutteranno contro la Namibia nel primo turno della Pool A. “ha tanta ambizione e so per certo che i ragazzi lo dimostreranno – ha detto il Ct Kieranin conferenza stampa -. Negli ultimi diciotto mesi credo che ilitaliano sia cambiato in termini di fiducia in sé stesso. Questo è stato possibile grazie anche alle vittorie ottenute. Abbiamo accettato la sfida che ci è stata presentata e vogliamo essere unaveloce e dinamica”. Sarà il quinto confronto tra l’Italia e la Namibia con 2 vittorie a testa. L’ultimo precedente risale a quattro anni fa nel primo match per entrambe le Nazionali nellaWorld ...

