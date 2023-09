Mondiali di Canottaggio | il doppio pesi leggeri e il quattro di coppia volano alle Olimpiadi

(Di giovedì 7 settembre 2023) Belgrado – Giornata intensa per l’Italremo che ha affrontato le prime 9 semifinali, sette delle quali nelle discipline olimpiche aiAssoluti di. A centrare il primo obiettivo, quello delle qualificazioni per Parigi 2024, sono stati ilmaschile, già medaglia di bronzo a Tokyo 2020 – dove al posto di Gabriel Soares, insieme a Stefano Oppo c’era Pietro Willy Ruta – e ildidi Giacomo Gentili, Luca Chiumento, Andrea Panizza e Nicolò Carucci, già finalista olimpico – quinto ma con una formazione diversa dall’attuale rinnovata per metà –. Relativamentegare odierne, quindi, illeggero maschile si piazza al secondo posto dietro alla Svizzera, forte quest’anno della vittoria ...

Prime soddisfazioni aie in chiave olimpica per ilazzurro, che ora nelle finali si lancerà anche a caccia delle medaglie, alla portata sia del doppio che del quattro. Le altre ...Per strappare il pass per Parigi c'è ancora una possibilità in questia Belgrado. La ... Foto:.orgPrime carte olimpiche conquistate dalitaliano. Aidi Belgrado Stefano Oppo e Gabriel Soares hanno chiuso al secondo posto la seconda semifinale del doppio pesi leggeri garantendosi un posto in finale e, di ...

Mondiali al quarto giorno con l’Italia avanti con 19 barche (C.Stampa) canottaggio.org

Ai Mondiali di Belgrado, Stefano Oppo e Gabriel Soares hanno ... già finalista olimpico – quinto ma con una formazione diversa dall’attuale rinnovata per metà –. (canottaggio.org) Guadagnandosi la ...Si è chiusa la quinta giornata di gare ai Mondiali 2023 di canottaggio, in corso a Belgrado, in Serbia: l’ultimo equipaggio azzurro a scendere in acqua quest’oggi è stato il singolo senior femminile d ...