Mondiali di Basket | Italia ancora sconfitta | la Lettonia vince per 87-82

(Di giovedì 7 settembre 2023) Arriva un’altraal Mondiale diper l’di Coach Pozzecco. Gli Azzurri hanno perso con la82-87 e adesso si preparano a disputare la finale per il settimo e ottavo posto in competizione. Durante la partita Gigi Datome ha siglato 20 punti personali e in questo modo entra nella Top Ten della Nazionalena. Ma non solo l’Azzurro ha firmato le maggiori presenze con la maglia dell’. La sua presenza numero 202 ha scavalcato Renzo Vecchiato ed è entrato nella lista dei primi 10 dopo Marzorati, Meneghin, Brunamonti, Galanda, Basile, Bariviera, Magnifico, Villalta e Riva. In gara, in doppia cifra Tonut, Melli (11) e Spissu (10). Le dichiarazioni, il tabellino e il racconto della partita (fip.it) Così il CT Gianmarco Pozzecco: “Congratulazioni alla ...

Sabato la sfida che vale il 7° posto, venti punti per Datome ROMA - Dopo la delusione per la sconfitta ai quarti contro gli Stati Uniti, l'Italbasket si arrende alla Lettonia nel match che metteva in ...L'Italia perde contro la Lettonia di Luca Banchi 87 - 82 aidied ora dovrà affrontare la perdente di Lituania - Slovenia nella finale per il 7/o posto. ....è che l' Italia ha fatto tutto quello che doveva e che soprattutto poteva fare ai. La ... Per ilitaliano è un ottimo segnale. Solitamente parlo dei giocatori, ma volevo dire qualcosa ...

I Mondiali 2023 di basket di Lettonia e Lituania si chiudono con la finale per il quinto posto. Dopo aver battuto rispettivamente Italia e Slovenia, le due Nazionali si sfidano in questo derby baltico ...America contro Europa, Nuovo Mondo contro Vecchio Continente: finisce per risolversi tutto qui, anche se non è esattamente tutto qui. Le semifinali dei Mondiali 2023 andranno in scena domani a Manila.