Mondiale Basket 2023 ? per l' Italia non è ancora finito! diretta Sky Sport e NOW

(Di giovedì 7 settembre 2023) Proseguono, anche su Sky e in streaming su NOW, i campionati mondiali maschili di pallacanestro (FIBAball World Cup), giunti alla 19^edizione e in programma fino al 10 settembre.Dopo la sconfitta contro gli Stati Uniti, che ha chiuso all’l’la possibilità di andare in semifinale, gli Azzurri sono pronti a tornare sul parquet di Manila per giocare gli ultimi due match dei loro mondiali. Due partite non banali, che valgono il quinto posto, ma utili anche per il ranking FIBA.I ragazzi del CT Pozzecco affronteranno sul parquet della...

Alle 18.45, sempre su Sky Sport24, appuntamento, invece, con "Room", con Dalila Setti in studio, insieme e Matteo Soragna. L'Italia tornerà in campo, poi, sabato 9 settembre, alle 10.

L'Italia torna in campo contro la Lettonia per i piazzamenti dal quinto all'ottavo posto, valido per il ranking FIBA e in ottica pre-olimpico. Il match in programma giovedì 7 settembre alle 10.45, ...Manila – Torna in campo l’Italia ai Mondiali di Basket, dopo la sconfitta con gli Stati Uniti. Gli Azzurri di Coach Pozzecco lo faranno domani 7 settembre con la Lettonia, alle 10,45 italiane (diretta ...