Molo 21 – Roma

(Di giovedì 7 settembre 2023)21 Lungomare Guglielmo Marconi, 21 – 00058 Santa Marinella –Telefono: 0766/1894210 Sito Internet: www.21.com Tipologia: pesce Prezzi: antipasti 12/16€, primi 16/20€, secondi 20/24€, dolci 7€ Chiusura: a cena tranne Venerdì e Sabato OFFERTA croccanti alici fritte con panatura panko proposte con maionese allo yuzu e alla delicata quanto efficace insalata di seppie cotte a bassa temperatura e verza viola marinata con coriandolo; meno convincente la catalana di scampi locali crudi, non per la materia prima – freschissima – ma per l’insieme slegato e privo della necessaria parte acescente. Fra i primi piatti la miglior scelta si è rivelata la mezza manica Mancini con ragù di moscardini, un piatto ricco di sapore e perfettamente equilibrato; non impeccabili, invece, gli spaghetti alle vongole sormontati da un sentore ...