Modella spende oltre 150mila euro per farsi allungare le gambe di 14 centimetri | “Non avrei dovuto farlo”

Leggi su tpi

(Di giovedì 7 settembre 2023) Si è sottoposta a un difficile intervento chirurgico perledi 14. Oggi, dopo aver speso più di, si dice pentita. Protagonista di questa vicenda è latedesca Theresia Fischer, 31 anni, ex partecipante della versione tedesca del Grande Fratello. All’emittente radiofonica Mdr Jump ha detto di essersi resa conto di aver fatto l’intervento solo per assecondare le volontà dell’ex marito. Le diceva: “sai che mi piacciono le donne alte. Mi piacerebbe davvero se tu potessi accontentarmi”. Poi la incalzava: “Non puoi fare nulla senza di me. Hai bisogno di me”. “Se te lo senti ripetere 20, 30, 60, 70 volte, allora arrivi veramente a credere di non essere niente senza di lui”, ha affermato la. “Mi vergogno perché ho ...