Misuratori glicemia all’Asl | interrogazione di Ciampi M5S

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 7 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Ho depositato un’sulla vicenda dei dispositivi per la misurazione dellafornitidi Avellino. Si tratta di una questione che interessa migliaia di pazienti che, a seguito delle nuove forniture, lamentano attraverso le loro associazioni difficoltà nelle misurazioni. In particolare secondo l’associazione dei diabetici, i sensori non fornirebbero valori glicemici attendibili. Alla procedura di gara indetta dalla Soresa per la fornitura dei sistemi di monitoraggio hanno partecipato Abbott S.r.l. e Alpha Pharma Service S.r.l.. Quest’ultima si è collocata al primo posto in graduatoria. Sono seguiti ricorsi al Tar, all’esito dei quali Alpha Pharma si è vista confermare la regolarità dell’aggiudicazione”. Dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Vincenzo ...