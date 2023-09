Milano | proteste per la mostra sul Battaglione Azov patrocinata dal Municipio 1 Rifondazione Comunista | “Sono neonazisti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 settembre 2023) Unadal1 del Comune di, con fotografie di soldati in uniforme appartenenti al. È questo il centro di una nuova polemica sollevata da, contraria all’esposizione di immagini di una “formazione riconosciuta a livello internazionale come neonazista“. La, intitolata “Eyes of Mariupol. Uno sguardo negli occhi dei difensori di Mariupol”, è stata allestita in pieno centro, in via Dante, e sarà visitabile dal 3 al 17 settembre. A organizzarla è stata l’associazione dei Giovani Ucraini in Italia, con il patrocinio del Consolato generale dell’Ucraina a. A far discutere, però, è il patrocinio da parte del1: ...