Milano | ciclista travolta e uccisa da camion Famiglia | “No fatalità”

(Di giovedì 7 settembre 2023) L'avvocato Domeniconi: "La bici è stata tamponata" La morte della 28enne Francesca Quaglia,da unla mattina del 29 agosto scorso in viale Emilio Caldara all’altezza di piazza Medaglie d’Oro, sostiene l’avvocato delladella vittima Giovanni Domeniconi, “non è da ricollegare a una tragica”. “E’ emerso già dalle prime indagini, svolte dalla Procura della Repubblica di” dice il legale del foro di Bologna. “Contrariamente a quanto sinora riportato da alcuni organi di stampa, la mattina del 29 agosto Francesca si trovava in sella alla sua bicicletta, procedendo nella medesima direzione delche ha provocato l’incidente, tamponandola da dietro. In particolare, le indagini hanno permesso di ...

"E' emerso già dalle prime indagini, svolte dalla Procura della Repubblica di" dice il legale del foro di Bologna. "Contrariamente a quanto sinora riportato da alcuni organi di stampa, la ...'Già dalle prime indagini svolte dalla Procura della Repubblica diè emerso come la scomparsa di Francesca Quaglia non sia da ricollegare ad una tragica fatalità', ha ribadito l'avvocato dei ...Leggi Anche, ragazza investita da una moto mentre attraversa: è grave Leggi Anchetravolta e uccisa da un camion in centro: conducente indagato I due turisti, a quanto pare, stavano attraversando la strada sulla carreggiata in direzione Roma, quando l'auto, una ...

Ciclista travolta e uccisa a Milano. La famiglia: "Non è stata fatalità, ecco perché" Adnkronos

La morte della 28enne Francesca Quaglia, travolta e uccisa a Milano da un camion la mattina del 29 agosto scorso in viale Emilio Caldara all'altezza di piazza Medaglie d'Oro, sostiene l'avvocato della ...Milano, 7 set. (Adnkronos) - 'Già dalle prime indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Milano è emerso come la scomparsa di ...