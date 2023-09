Milan | Giroud si fa male in Francia-Irlanda

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 7 settembre 2023) Per l'attaccante infortunio alla caviglia Infortunio per Olivier. Il centravanti delsi è fattooggi, 7 settembre 2023, nel match. L’attaccante, al 24? del primo tempo, è rimasto a terra per un problema alla caviglia sinistra ed è stato sostituito dal ct Olivier Deschamps. Il centravanti delè stato sostituito da Marcus Thuram, attaccante dell’Inter. Un eventuale stop dipenalizzerebbe ila poco più di una settimana dal derby con l’Inter, in programma il 16 settembre alla ripresa del campionato. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.