Milan e Inter | non solo David | i duelli di mercato da Thuram a Taremi

...avere una divisa ufficiale che richiama i colori sociali dell', la rivale più odiata ancor più nelle settimane che portano al derby. Nella mattinata di oggi il sito ufficale e lo store del...I colori dell'non possono finire sulle magliette del. Le ragioni del merchandising e il continuo assortimento dei kit ha portato spesso allo stravolgimento dei colori, ma per i tifosi rossoneri questa ...... Napoli,e Juventus e occhio alle outsider dalla capitale. Il protagonista di questo inizio sprint dell'è senza dubbio Lautaro Martinez che, con cinque gol in tre presenze, si è già ...

David, Milan-Inter al derby di mercato per il salto di qualità definitivo Tuttosport

I colori dell'Inter non possono finire sulle magliette del Milan. Le ragioni del merchandising e il continuo assortimento dei kit ha portato spesso allo stravolgimento dei colori, ma per i tifosi ...Tra i voti espressi in favore dell’Inter, anche quello dell’ex allenatore del Milan che ha così motivato la sua scelta: “Dico Inter, anche se si sono giocate solto tre giornate di A: per quello che si ...