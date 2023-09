Milan | derby con l’Inter per David Mercato | chi sarà il vice Theo?

- 'Quando è andato via Tonali, da tifoso milanista, mi sono inquietato, invece la società è ...- 'Simone è mio fratello, sono felice che finalmente abbia i riconoscimenti che merita. Se l'...... ha ricevuto a palazzo Guerra l'amministratore delegato della Salernitana, Maurizio. Il ... per l'occasione, saranno Salernitana - Napoli ,tutto campano, e Salernitana - Lazio , in cui a ...Ilcon l'Inter in programma sabato 16, poi la Champions League con il Newcastle di Tonali che arriva a San Siro il 19, poi di nuovo il campionato. Ecco i prossimi impegni dei rossoneri tra Serie A ...

Tuttosport - Il primo derby è sul mercato: Milan e Inter su David per il 2024 Milan News

Il derby tra Inter e Milan previsto per il 16 settembre si avvicina, e Pioli deve fare i conti con la pensante squalifica di Tomori.Costacurta, ex storico difensore rossonero, ha parlato dell’imminente Derby tra Inter e Milan. L’opinionista ha detto anche la sua su Thuram e sul girone di Champions League dei nerazzurri EXIT POLL - ...