Milan | derby alla pari grazie al mercato | ma Inzaghi da 2 anni è favorito per la seconda stella e non continuerà a fallire

... l'ex calciatore rossonero Alberigo Evani, ha sulin vista deldella prossima giornata di campionato. "Ha sacrificato un uomo molto importante come Tonali per poi rimpiazzarlo molto bene ...SUL- 'Le rivali devono mettere a posto qualcosa, l'Inter è già compatta e collaudata. Ha una struttura solida, ci sono elementi di prospettiva come Thuram. Poi dietro sono attenti e precisi. ...... l'ex centrocampista dei rossoneri e assistente di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia, Alberico Evani , ha analizzato Inter ein vista deldella prossima giornata di Serie A:

Prime pagine 7 settembre: Inter-Milan derby anche per David. Juve, la verità sulla voluta e mancata cessione di Vlahovic Calciomercato.com

L'Inter di Simone Inzaghi, nonostante le molteplici assenze causa sosta nazionali, continua ad allenarsi ad Appiano Gentile. Tutti gli occhi sono puntati a sabato 16 Settembre, giorno del derby col Mi ...L'ex rossonero: "Quei due cocciuti, Chiesa e Vlahovic, sono in grado di essere devastanti in attacco: senza coppe i bianconeri si inseriscono nella lotta scudetto" ...