Milan | ansia per Giroud | caviglia ko e sostituzione immediata Deschamps | 'Troppo dolore per continuare'

(Di giovedì 7 settembre 2023) Problemi in casa: Olivierè stato sostituito al 23' del primo tempo del match valido per le qualificazioni agli Europei...

Gli attimi a terra, la camminata dolente e qualche lacrima all'uscita dal campo stanno tenendo i tifosi delcon il fiato sospeso, in vista del derby con l'Inter in programma sabato 16 settembre.Commenta per primo Problemi in casa: Olivier Giroud è stato sostituito al 23 ' del primo tempo del match valido per le qualificazioni agli Europei 2024 tra Francia e Irlanda. L'attaccante rossonero, dopo pochi minuti, era stato ...in casaper l'infortunio alla caviglia rimediato da Giroud .: infortunio alla caviglia per Giroud L'attaccante è stato costretto al cambio ed è uscito dolorante dopo 25 minuti di ...

Milan, ansia per Giroud: infortunio alla caviglia e sostituzione immediata Calciomercato.com

Il campionato italiano di Serie A si fermerà nel prossimo weekend per gli impegni delle varie nazionali. Ansia Olivier Giroud in casa Milan. L’attaccante dei rossoneri ha lasciato il campo dopo appena ...L'infortunio, la sostituzione obbligata. Milan in ansia per Olivier Giroud. L'attaccante ha chiesto il cambio al 27' della partita tra la sua Francia e l'Irlanda — qualificazioni a Euro 2024 — per una ...