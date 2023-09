(Di giovedì 7 settembre 2023) Roma, 7 set. (Adnkronos) - "Quanto è stato garantito e pattuito con l'Ue con Giorgia Meloni e Antonio Tajani sul temanon è stato rispettato. Ipocrisia, buonismo e benpensanti non risolvono il problema. Lanon ègli, ma leperché con il liberi tutti come alcuni vorrebbero, arriverebbero in Italia decine di milioni di immigrati e sarebbe insostenibile dal punto di vista economico e sociale. Bisognale, facendo accordi con i Paesi di provenienza". Lo ha detto Flavio, deputato di Forza Italia, ospite a L'aria che tira. "Su Cutro - ha precisato - si discute se è colpa di Frontex, è colpa di qualcun altro, insomma, si guarda il dito e non la luna, ma Cutro è stata diretta conseguenza della ...

Roma, 31 ago. " "Sulla questione deioccorre trovare una soluzione di buon senso. Questa maggioranza, per quanto era possibile, ... Lo ha detto Flavio, deputato di Forza Italia, ...Così il deputato di Forza Italia, Flavio, interviene al programma In Onda, sul problema ...allaccia a questa e dice che lo stesso modello con gli stessi costi si deve applicare anche ai...'In un momento di grande emergenza umanitaria come quella dei- afferma il presidente Dimitri- il supporto delle organizzazioni locali e della comunità è essenziale per garantire il ...

Migranti: Tosi (Fi), 'questione non è impedire sbarchi, ma partenze' La Gazzetta del Mezzogiorno

Roma, 31 ago. (Adnkronos) - "Sulla questione dei migranti occorre trovare una soluzione di buon senso. Questa maggioranza, per quanto era possibile, ha mantenuto la promessa fatta in campagna elettora ...i migranti come semplici numeri e non come persone umane, titolari di diritti indisponibili, come afferma la nostra Costituzione. Appartiene a tale categoria di politici superficiali anche l’ex ...