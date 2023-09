Migranti | due morti per una lite nella struttura della Caritas Betori | “Sono addolorato”

(Di giovedì 7 settembre 2023) Il migrante che nel pomeriggio di oggi, 7 settembre 2023, ha ucciso a coltellate un altro ospite di un centro d'accoglienza in provincia di Firenze, è morto in serata all'ospedale.

Sono stati molti i temi sul tavolo del Consiglio dei ministri di circaore che si è tenuto oggi ...compensazione per il gravissimo disagio che Lampedusa subisce" per il forte afflusso die ......grazie al quale è possibile esaminare le migrazioni umane a livello globale negli ultimi... che già oggi sono tra le destinazioni principali per i, in particolare in Africa. La crescita ......aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche nel settore dell'accoglienza deie ... nonché l'omicidio, in concorso con altrisoggetti (di cui uno deceduto e uno all'epoca dei ...

Storie di minori migranti: racconto a due voci Caritas Roma

ROMA (ITALPRESS) – Via libera del Consiglio dei ministri al decreto Caivano, che prevede norme per il risanamento e la riqualificazione del territorio del Comune di Caivano e per favorire lo sviluppo ...Il migrante che nel pomeriggio di oggi, 7 settembre 2023, ha ucciso a coltellate un altro ospite di un centro d’accoglienza in provincia di Firenze, è morto in serata all’ospedale.