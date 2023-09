Micah Richards svela quando salutò Montella dicendogli “Testa di c***o”. Tutta colpa di Balotelli

(Di giovedì 7 settembre 2023) Durante la trasmissione “The Rest Is Football“, l’ex difensore ingleseha rivelato uno spassoso aneddoto sul suo arrivo in Italia. Era l’ultimo giorno della sessione di calciomercato dell’estate 2014fu ufficializzato il suo passaggio dal Manchester City alla Fiorentina.indossò la maglia viola per una sola stagione, non proprio indimenticabile. Decisamente memorabile invece fu il suo saluto all’allenatore, Vincenzo, dopo il suo arrivo a Firenze. Il difensore hato per la prima volta questo retroscena. Non sapendo nemmeno una parola di italiano, chiese aiuto a Mario– suo ex compagno di squadra al City – chiedendogli in che modo avrebbe dovuto salutare il suo nuovo allenatore. Quindi, con ...

Una rivelazione curiosa, quella fatta daa The Rest of Football: " Vedete quel giocatore che ha appena vinto il Triplete col Manchester City Ecco, mi ha fatto perdere un milione di sterline. Colpa del suo errore contro la ...'Tutti quei ragazzi in studio: Jamie Carragher, Gary Neville,, Alan Shearer, Wright, Gary Lineker, sappiamo tutti chi vogliono che vinca'. La verità è che adesso siamo 'entrati in un'...A dividere i due è stato l'ex difensore. Dopo l'episodio la polizia ha aperto un'indagine su quanto successo per valutare le responsabilità di Keane.

Micah Richards: “Un giocatore del City mi ha fatto perdere un milione di sterline” ItaSportPress

Durante la trasmissione “The Rest Is Football“, l’ex difensore inglese Micah Richards ha rivelato uno spassoso aneddoto sul suo arrivo in Italia. Era l’ultimo giorno della sessione di calciomercato ...L'ex difensore della Fiorentina Micah Richards ha svelato un aneddoto relativo al suo approdo in Viola quando in panchina c'era Montella ...