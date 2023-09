Micah Richards e la gaffe linguistica alla Fiorentina | “Chiesi consiglio a Balotelli e dissi ‘testa di c****” a Montella”

(Di giovedì 7 settembre 2023) L’elenco di scherzi di Marioè lunghissimo. A svelarne uno inedito è, ex nazionale inglese, oggi volto televisivo di Sky Sport, con un passato da difensore della. Durante una puntata del podcast ‘The Rest is football’ con Gary Lineker e Alan Shearer, l’ex calciatore ha rispostodomanda di un ascoltatore che chiedeva quale fosse stato il suo incidente più divertente nel corso delle esperienze lontano dall’Inghilterra. “Una brutta storia a Firenze”, ha esordito, precisando di essere arrivatosenza sapere una parola in italiano. “Come un assoluto idiota, quale sono, parlai con(ex compagno al City ndr) per chiedergli ‘cosa dovrei dire quando mi presento?”. Il ...

