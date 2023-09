Metz | UFFICIALE il rinnovo di Boloni

Nel mezzo la panchina nella sfida al. Nei preliminari di Champions, 56 minuti totali nella ... gli acquisti ufficiali in Al'arrivo al Cagliari di Petagna dal Monza. L'Inter annuncia ...L'attaccante georgiano - compagno di nazionale di Kvaratskhelia, seguito in questo mercato anche da Lazio e Bologna - si trasferisce ad Amsterdam dala titolo definitivo. L'operazione si è ...... il comunicatodel club olandese L'Ajax, con un comunicato, ha ufficializzato l'arrivo di Georges Mikautadze. IL COMUNICATO - Ajax, FCe Georges Mikautadze hanno raggiunto un accordo ...

UFFICIALE: La promozione e l'ottimo inizio in Ligue 1: il Metz premia Boloni col rinnovo TUTTO mercato WEB

Metz-Reims: scopri come seguire in Streaming GRATIS e in Diretta LIVE il match di Ligue 1 in programma domenica 3 settembre alle 15:00 ...Georges Mikautadze, passato ora all’Ajax. I ‘lancieri’ hanno, infatti, raggiunto negli scorsi giorni un accordo con il Metz per il trasferimento a titolo definitivo della prima punta classe ’00 per 16 ...