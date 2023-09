Meteo | nuovo anticiclone africano in arrivo

(Di giovedì 7 settembre 2023) Dal prossimo weekend un ennesimosarà pronto a tornare a dominare la scena su tutto il territorio italiano, con temperature più tipiche dei mesi di Luglio e Agosto che di Settembre. Andrea Garbinato, Responsabile Redazione del sito www.iL.it, conferma questoimpazzito di inizio settembre: il caldo anomalo raggiunge anche le Alpi con lo zero termico a 5000 metri (valore estremo per il periodo, lo sarebbe anche a luglio pensate a settembre, poveri i nostri ghiacciai), l’Estate 2023 è stata la più calda della storia a livello globale ed il peggio deve ancora venire. Nei prossimi giorni avremo temperature in ulteriore aumento sull’Italia, soprattutto dal weekend, mentre il maltempo del nostro meridione potrebbe intensificarsi fino a venerdì con lo sviluppo di un Uragano Mediterraneo tra ...

