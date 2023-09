Meteo | la pessima notizia a settembre | cosa succede in Italia

Leggi su tvzap

(Di giovedì 7 settembre 2023) – L’estate 2023 è stata la più calda mai registrata a livello globale con una temperatura di 0,66 gradi sopra la media. E la situazione non sembra destinata a cambiare: purtroppo continuiamo a lottare contro afa e calura. L’instabilità del ciclone Daniel tuttavia è alle porte. A pagarne il prezzo più alto saranno le regioni del Sud: allerta gialla in Calabria, Sicilia e Basilicata. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Estate finita? No, cambia tutto di nuovo: quando si rialzano le temperature Leggi anche: Vi ricordate di Domnica, l’amica moldava di Schettino? Eccofa oggi Previsioni2023,ci aspetta a? Secondo gli esperti di «3B», una massiccia quantità di aria calda di matrice sub tropicale africana sta interessando da alcuni giorni gran ...