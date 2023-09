Messico | Sheinbaum è candidata partito governo a presidenziali

L'ex sindaca di Città del, Claudia, sarà la candidata del partito di governo alle elezioni presidenziali previste per giugno 2024, ha annunciato il ;;Movimento rigenerazione nazionale (Morena, sinistra).La coalizione di governo in"Insieme facciamo la storia", guidata dal partito del presidente Andrés Manuel López Obrador, annuncerà a breve il nome del suo candidato presidenziale per le elezioni generali del 2024. ...La sua nomina aumenta la probabilità di una battaglia tutta al femminile per la presidenza, tra la Gálvez e l'ex sindaco di Città delClaudia, considerata la favorita per ...

