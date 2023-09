Messi in MLS fa bene anche a Apple TV+

(Di giovedì 7 settembre 2023)fa aumentare gli abbonamenti aTV+ e MLS Wall Street Journal, di Jessica Toonkel, pag. 1 La superstar del calcio Lionelha contribuito all’aumento degli abbonamenti negli Stati Uniti ai servizi di streaming die della Major League Soccer prima del suo debutto in Nord America a luglio, segno che la loro partnership sta dando i suoi frutti. La società di analisi degli abbonamenti Antenna ha rilevato che il 21 luglio, quando l’argentino ha indossato la maglia rosa per la sua prima partita con l’Inter Miami, sono stati registrati più di 110.000 nuovi abbonamenti negli Stati Uniti, rispetto ai 6.143 del giorno precedente. Si è trattato di un aumento maggiore rispetto al giorno in cui è stato reso disponibile l’MLS Season Pass e al giorno di apertura della stagione....

... in occasione di LAFC - Inter Miami il prezzo del biglietto era maggiore dell'abbonamento Gli USA stanno vivendo un momento di grande innamoramento con il calcio, grazie a Lionel. Dal suo ...... oltre che di quelli della Premier League, della Liga e dellaamericana. Da Gundogan a Kane, da Koulibaly a Busquets, fino allo sbarco negli Usa di: ecco i colpi più importanti L'estate è ...Continua a far discutere sui social l'apparato di sicurezza adottato da Lionelp er la propria incolumità. Il calciatore ha ingaggiato un bodyguard, ex marine altamente ...scorsa partita di, ...

Messi in MLS, numeri incredibili: "A Los Angeles biglietti più costosi dell'abbonamento" TUTTO mercato WEB

Ronaldo, che è sotto contratto con Al Nassr, ha segnato il suo 850° gol in carriera lo scorso fine settimana. Anche Lionel Messi non sta facendo male per l’Inter Miami: ha realizzato due assist nella ...Gli Stati Uniti innamorati di Lionel Messi: in occasione di LAFC-Inter Miami il prezzo del biglietto era maggiore dell’abbonamento Gli USA stanno vivendo un momento di grande innamoramento con il calc ...