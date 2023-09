"Ho detto ai miei colleghi che non avrebbero immaginato'enormecheavrebbe avuto. Il talento che ha è impressionante, è unico. Sono orgoglioso che abbia scelto Inter Miami e MLS per ...Ricordo come eravamoa cavallo tra il 2018 e il 2019 sul ... Ricordo che Livorno è'unica grande città del nostro territorio a ...articolato e sfrangiato ai suoi limiti per attenuarne......si rivelano molto inferiori rispetto ai fondi stanziati o... Sarebbe però il caso di interrogarsi sulle ragioni per cui'Italia ... magari oggi accompagnata più di ieri dall'dell'uso dei ...

Messi e l’impatto sulla MLS: “Biglietti più costosi dell’abbonamento” ItaSportPress