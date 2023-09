Merce contraffatta al Concerto Geolier | denunciate due persone

(Di giovedì 7 settembre 2023) Vendevanoaldia Quindici. Per loro un denuncia e il sequestro di sciarpe e magliette con le effige del cantante Vendevanoaldi. Personale del Commissariato di Lauro, ha denunciato in stato di libertà due, indagate per il reato di possesso e vendita die ricettazione. Gli agenti li hanno soepresi nell’ambito di un servizio di controllo, predisposta dalla Questura di Avellino in occasione deldel rapper napoletano, svoltosi nello stadio di Quindici nella serata del 6 settembre scorso. A diffondere il fatto una comunicazione della Questura di ...

Il Personale del Commissariato di Lauro, nel corso dei servizi di controllo del territorio, predisposti dal Questore di Avellino, al fine di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica in occasione del ...