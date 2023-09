Mercato italiano - La Top 5 di agosto per canale di vendita - FOTO GALLERY

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 7 settembre 2023) Dopo la Top 10 assoluta e la Top 3 per alimentazione, ecco le cinque auto di maggiore successo in Italia adin ciascundi: privati, società, noleggio a lungo termine, a breve termine e immatricolazioni da parte delle concessionarie e delle Case (inclusi gli esemplari destinati al noleggio). Unimprevedibile, come spesso avviene ad, sia per le fluttuazioni delle quote dei vari canali (privati +16%, noleggio a lungo termine -6%, noleggio a breve -83%, aziendali +20%, auto-immatricolazioni: +63%), sia per i modelli protagonisti delle varie classifiche. Sfoglia la nostra galleriagrafica alla scoperta delle graduatorie complete.