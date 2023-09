Meloni | tutte le risorse mangiate da Conte E sulle Europee 2024 | No alla soglia del 3%

(Di giovedì 7 settembre 2023) La premier vede i capigruppo di maggioranza. Ribadisce che sulla legge di Bilancio non ci sono margini anche per colpa del Superbonus, invita tutti a ragionare su una "prospettiva di cinque anni" ed evitare emendamenti

Un punto, questo, su cui di lì a poco sarebbe tornata - e con una certa nettezza - anche Meloni. È in questo clima che nel tardo pomeriggio si riuniscono la presidente del Consiglio, i due vicepremier ...Nell’incontro con i capigruppo della maggioranza esalta la compattezza del governo, ma avverte: “Niente misure a effetto” ...