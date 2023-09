Meloni torna in conferenza stampa | recupera l’agenda securitaria e difende Giambruno

(Di giovedì 7 settembre 2023) Sette ministri, un sottosegretario alla presidenza e alla fine, a sorpresa ma anche no, arriva lei: Giorgia. E’ unain versione maratona Telethon. Dura qua... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

La premiera parlare con i giornalisti dopo il Cdm per presentare il Decreto Caivano. E puntuale arriva ... E' il vero rivale diDecreto Caivano,: "La criminalità minorile si diffonde ...Il presidente del Consiglio, Giorgiacosi'' sulla questione superbonus, ricordando anche i 12 miliardi accertati di truffe e irregolarita'. "Spendere 100 mld per una misura per ...: 'Obbligo scolastico va garantito' Se un minore non va scuola un genitore ora 'rischia di farsi fino a due anni di carcere, con 'la possibilita'' di arrivare alla revoca della 'podesta' ...

Stupri e lupi, Meloni torna in conferenza e difende il suo Giambruno. VIDEO Affaritaliani.it

La premier torna a parlare con i giornalisti dopo il Cdm per presentare il Decreto Caivano. E puntuale arriva la domanda sulle parole del compagno a proposito degli episodi di violenze di questa estat ...Il progetto Tele-Meloni per trasformare il racconto del Paese procede anche ... Da martedì a giovedì c’è Porta a porta di Bruno Vespa, che torna anche tutte le sere dopo il Tg1 con Cinque minuti. La ...