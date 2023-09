(Di giovedì 7 settembre 2023) Il colpo era già in canna. I social media manager già allertati: “Pronti a postare”. Poi, quasi per scrupolo, una verifica con gli uffici diplomatici, una telefonata con gli sherpa a, un ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

In questi anni, salvo la parentesidal ministro Minniti, i protagonisti delle scelte si sono preoccupati più delle ricadute elettorali che di un efficace governo del problema. Come per la ...In questi anni, salvo la parentesidal ministro Minniti, i protagonisti delle scelte si sono preoccupati più delle ricadute elettorali che di un efficace governo del problema. Come per la ...Lo stesso Prigozhin aveva utilizzato l'Embraer per volare in Bielorussia dopo la'marcia ... Duro scontro sull'immigrazione e il decreto Cutro tra la presidente del consiglio Giorgiae la ...

Meloni tentata dalla battaglia contro Berlino sul Patto di stabilità. Poi ci ripensa su suggerimento di Bruxelles Il Foglio

A pochi giorni dal referendum del 4 dicembre 2016 l'allora presidente del Consiglio stuzzicò la leader di Fratelli d'Italia sulle liste bloccate e su come invece sarebbe cambiato l'assetto istituziona ...Renzi ha già tentato con Calenda di formare un ‘centro’, ma è finita ... Renziani che ieri si sono affrettati a smentire un accordo con la presidente del Consiglio Meloni in tal senso. “Italia Viva si ...