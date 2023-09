Meloni sulla criminalità giovanile | «Caivano sarà un modello Ora un freno per i criminali che usano i minori A Cutolo la medaglia d’oro» – Il video

Leggi su open.online

(Di giovedì 7 settembre 2023) Difende il «decreto» la premier Giorgia, dopo l’approvazione nel Consiglio dei ministri di oggi 7 settembre, e ribadisce che quel primo provvedimento è solo l’inizio di un impegno che dovrà essere costante di presenza e investimento di risorse per il Comune napoletano, preso aper altri casi simili. Intervenuta alla conferenza stampa dopo il Cdm, la premier ha detto: «Su alcune materia in passato lo Stato ha preferito occuparsi di altro, ha preferito non mettersi la faccia considerandolo pericoloso. Invece il provvedimento di oggi dice che lo Stato ci mette la faccia nei confronti di materie anche difficili da risolvere. Siamo stati a, dopo l’ennesimo fatto di cronaca come altri che si svolgono in quelle che vengono definite zone franche. Siamo andati lì con l’idea di creare un ...