Meloni | Sarebbe drammatico ritorno a vecchie regole patto stabilità

(Di giovedì 7 settembre 2023) (Agenzia Vista) Roma, 07 settembre 2023 “Sulè di fondamentale importanza modificare ledella governance prima che rientrino in vigore vecchi parametri:ilalle". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, durante la conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. "Se non si riuscisse, in ogni caso, proporrei di prorogare le attuali, perché tornare ai parametri pre-covid produrrebbe una ulteriore contrazione delle economie in sofferenza molto molto importante". Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

