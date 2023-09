Meloni risponde al Fatto | ' Giambruno su stupri? Ha detto ' occhi aperti' Poi si irrita | ' Non chiedete conto di quello che dichiara come

(Di giovedì 7 settembre 2023) 'Penso che Andreaabbiain modo frettoloso e assertivo una cosa diversa da quella intrepretata dai più. Io non leggo in quelle parole 'se giri in mini gonna ti violentano' ma una cosa simile a quella che mi diceva mia madre 'e testa sulle spalle '. Gli stupratori esistono e non bisogna abbassare ...

Leggi Anchesu Giambruno: 'Ha detto in modo frettoloso e assertivo una cosa che i genitori dicono ai figli'. Poi si irrita: 'Basta chiamarmi in causa' 'Io sono mesi che qualsiasi cosa dica ...La presidente del Consiglio, Giorgia, in conferenza stampa oggicosì alle parole pronunciate in tv la scorsa settimana dal suo compagno, il giornalista Andrea Giambruno: su Rete 4, in ...Con questo provvedimento, ha chiarito poi, chi non manda i figli a scuola rischia "fino a 2 ... A chi vede queste norme come prevalentemente repressive, la premierche si tratta anche di ...

Meloni risponde al Fatto: ‘Giambruno su stupri Ha detto ‘occhi aperti” Il Fatto Quotidiano

Può farlo''. ''Ma certo – risponde Meloni un po’ indispettita – che c'è libertà di uscire con le minigonne, la prego veramente...". Ma il botta e risposta con la giornalista offre al presidente del ...(Agenzia Vista) "Qualsiasi cosa Giambruno dica vengo chiamata in causa: ma quale è il concetto di libertà di stampa Un giornalista non dice ...