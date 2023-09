Meloni | quella di Caivano è sfida difficile ma ora lo Stato c’è | basta con i minori armati in giro

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 7 settembre 2023) In una lunga conferenza stampa che ha seguito il consiglio dei ministri, la premier Giorgiaha illustrato i provvedimenti decisi per la bonifica die per contrastare il dilagare della criminalitàle. Sulle varie misure hanno parlato anche i ministri competenti. “Loin passato non ha voluto metterci la faccia – ha detto– oggi abbiamo licenziato norme importanti per dare il segnale che vogliamo metterci la faccia. Noi aabbiamo preso impegni precisi in zone in cui loha scelto di indietreggiare. Ci siamo chiesti se una concentrazione di energie e attenzione costante potesse cambiare la faccia di quel territorio e abbiamo deciso di cominciare daper dimostrare che se ci si mette buona volontà le ...