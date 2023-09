Meloni | Non chiedetemi di Giambruno | che idea avete di libertà di stampa? Non decido io cosa dice Poi su Gentiloni | Contenta se da lui

(Di giovedì 7 settembre 2023) "Penso che Andreaabbia detto in modo frettoloso e assertivo unadiversa da quella intrepretata dai più. Io non leggo in quelle parole "se giri in mini gonna ti violentano" ma unasimile a quella che miva mia madre "occhi aperti e testa sulle spalle"". Gli stupratori esistono e non bisogna abbassare ...

Vi prego dichiedermi conto di quello che dice Giambruno,devo dirgli io cosa deve dire: io credo nella libertà di stampa". Così la premier Giorgiarispondendo ad una domanda in ...... sulla qualeconsidero giusto intervenire per decreto'. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, durante la conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri che ha ...... un giornalistadice in tv quello che pensa la moglie, spero eh... La mia libertà di stampa è questa', ha affermato il premier Giorgia, parlando nella conferenza stampa al termine del Cdm ...

Decreto Caivano, Meloni: "Criminalità giovanile si diffonde, lo Stato non indietreggia" TGCOM

Dice la premier in conferenza stampa: dovrebbe avere un occhio di riguardo per il suo paese, come fanno gli altri commissari ...Giorgia Meloni non ha risposto alle polemiche presentando il decreto Caivano. E’ andata al sodo: “La situazione è sfuggita al controllo e bisogna fare qualcosa”. Aggiungendo che il decreto legge che ...